Американская экономика установила новый рекорд

Среда, 27 Ноябрь 2019 Мир Мир

Американская экономика установила новый рекорд

Три основных американских биржевых индекса выросли до максимальных значений за всю историю на фоне ожиданий инвесторов о перемирии США и Китая в торговой войне, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,2 процента — до 28121,68 пункта. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,22 процента — до 3140,5 пункта, индекса NASDAQ — на 0,18 процента, до 8647,93 пункта.

Основной причиной роста стали заявления президента США Дональда Трампа о близости заключения «первой фазы» сделки с Китаем, которая в итоге должна привести к перемирию в торговой войне, пишет Reuters.

При этом глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать протестующих в Гонконге, в том числе при помощи нового закона, предписывающего каждый год проводить проверку автономности специального административного района Китая и вводить санкции в отношении Пекина, если степень самостоятельности окажется недостаточной. Ранее экономисты называли принятие документа Сенатом поводом для прекращения переговоров между странами.

Также положительную роль сыграло заявление компании Walt Disney, сообщившей о ежедневном росте числа подписчиков на миллион человек. Ее акции в течение торговой сессии 26 ноября выросли на 1,3 процента.

Инвесторы не уделили должного внимания негативным макроэкономическим данным, опубликованным 26 ноября. В частности, Индекс потребительского доверия снизился четвертый месяц подряд.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)