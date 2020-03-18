Американская нефть упала до минимума за почти 20 лет

Среда, 18 Март 2020 Мир Мир

Американская нефть упала до минимума за почти 20 лет

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов упали до минимума за почти 20 лет.

Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарно-сырьевой биржи.

Стоимость американской нефти опускалась до 25,52 доллара за баррель — это минимум с апреля 2003 года.

Цены на эталонную нефть Brent в среду, 18 марта, упали ниже 28 долларов за баррель впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.

Стоимость сырья падает на фоне опасений в связи с будущим спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса, а также выхода России и Саудовской Аравии из ОПЕК+. Страны, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, провалили переговоры 6 марта, что привело к сильнейшему падению на мировых рынках.

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