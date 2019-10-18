Американская певица и актриса Джули Гибсон умерла в 106 лет

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как пояснил ее двоюродный брат Джеймс Роджерс, она скончалась во сне. Он также добавил, что последние три года она была прикована к кровати. Артистке было 106 лет.

Знаменитость родилась 6 сентября 1913 года в Льюистоне, штат Айдахо. Сначала она работала ведущей на радио, ее дебютом стал фильм 1941 года «Милая девушка?» Тремя годами позднее она получила первую крупную роль — Кэти в ленте «Счастливый ковбой». Кроме того, она появлялась в картинах «Улица тьмы», «Слава герою-победителю», «Идти своим путем», «Часы», «Посрами дьявола», «Почти твоя» и «Таверна Даффи». Всего актриса снялась почти в 30 проектах.

Отмечается, что Гибсон успела поработать с такими режиссерами, как Престон Стерджес, Орсон Уэллс, Джон Хьюстон и Айда Лупино. Артистка была женой сценариста Дина Диллана, а в 1973 году она вышла замуж за оскароносного режиссера Чарльза Бартона.