Американские авиакомпании признали бесполых пассажиров

Об этом сообщает Independent.

Перевозчики American, Delta, United, Southwest, Alaska and JetBlue вскоре изменят процесс оформления билетов, и в графе «пол» путешественники смогут выбрать «не определен» или «не указан». Так, например, представительница компании United Андреа Хиллер рассказала, что теперь в графе появится четыре обозначения: F для female (женский — прим. «Ленты.ру»), M для male (мужской — прим. «Ленты.ру»), U для undisclosed (не указан — прим. «Ленты.ру») и X для unspecified (не определен — прим. «Ленты.ру»).

Представители American Airlines пояснили, что приняли такое решение, чтобы сделать компанию более инклюзивной и доступной для широкого круга клиентов. «Это серьезный шаг в пользу гендерквиров, который позволит им не сталкиваться с несоответствием между информацией в билете и их самоопределением», — рассказал сотрудник департамента по правам человека Бек Бэйли, добавив, что это нововведение поможет квирам испытывать меньше стресса.

Новый стандарт, утвержденный Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) как рекомендация, вступит в силу с 1 июня 2019 года.

В августе 2018 года женщина-трансгендер Ленор Херрем пожаловалась, что представители WestJet публично оскорбили ее из-за снимка в паспорте. Канадка собиралась лететь внутренним рейсом к родственникам, но столкнулась с трудностями при посадке на борт: сотрудница авиакомпании смутилась из-за фотографии в удостоверении личности, которая была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.