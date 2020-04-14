Американские компании начали останавливать добычу нефти

Вторник, 14 Апрель 2020 Мир Мир

Американские компании начали останавливать добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP остановила добычу на всех своих скважинах из-за падения спроса на сырье в мире.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В общей сложности Texland пришлось остановить 1211 скважин. Представитель компании, заявил, что за почти 50-летнюю историю предприятия такого еще никогда не случалось. «Мы всегда могли найти покупателя на нашу нефть, какой бы плохой ни была цена», — сказал он. Texland уже обратилась к государству с просьбой о кредите, чтобы выплатить зарплаты 73 своим сотрудникам.

Более крупные предприятия также идут на сокращение добычи. Так, в апреле-мае урезать ее на треть собирается компания Continental Resources. Parsley Energy из-за нерентабельности разработки остановила работу на 150 скважинах.

Компания FTS International, которая занимается добычей углеводородов методом гидравлического разрыва пласта, в марте объявила об аннулировании многих проектов, а теперь обратилась к консалтинговым компаниям для решения финансовых проблем. Компания отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск и уже сократила зарплаты топ-менеджмента на 40 процентов на 2020 год.

Спрос на нефть в мире упал в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Затем по ценам на нефть нанес удар развал сделки ОПЕК+. В результате стоимость американского сырья WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, обновляя минимум с 2002 года. Ситуация ударила по американском производители сланцевого сырья, поскольку его добыча даже при стоимости нефти в 31 доллар за баррель рентабельна только для нескольких компаний.

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