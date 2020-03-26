Американский драматург умер от коронавируса

Четверг, 26 Март 2020 Мир Мир

Американский драматург умер от коронавируса

Американский драматург Терренс МакНэлли умер от коронавируса.

Об этом сообщает Variety.

Он скончался на 82-м году жизни в больнице в штате Флорида (США) во вторник, 24 марта.

Макнелли – член Американской академии искусств и литературы и Гильдии драматургов. За свою карьеру он четырежды получал премию «Тони», присуждаемую за достижения в театральном искусстве, включая музыкальный театр.

По последним данным, в США от вызванной коронавирусом болезни заразились 52,1 тысячи человек. Во всем мире число зараженных превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились.

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