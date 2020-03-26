Американский драматург умер от коронавируса

Об этом сообщает Variety.

Он скончался на 82-м году жизни в больнице в штате Флорида (США) во вторник, 24 марта.

Макнелли – член Американской академии искусств и литературы и Гильдии драматургов. За свою карьеру он четырежды получал премию «Тони», присуждаемую за достижения в театральном искусстве, включая музыкальный театр.

По последним данным, в США от вызванной коронавирусом болезни заразились 52,1 тысячи человек. Во всем мире число зараженных превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились.