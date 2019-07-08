Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось. Также не будут принимать «Евровидение» города Гаага и Бреда.

Таким образом, пишет ТАСС, конкурс может пройти в одном из пяти городов: Роттердаме, Утрехте, Хертогенбосе, Арнеме и Маастрихте.

В 2019-м победу Нидерландам принес Дункан Лоуренс с песней Arcade.