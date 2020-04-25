Амстердам запретит сдавать жилье туристам

Запрет должен вступить в силу 1 июля. Он направлен на сокращения числа людей, сдающих свое жилье на онлайн-платформах. Местные жители жалуются, что туристы портят им качество жизни.

Кроме того, с 1 июля в Амстердаме вступает в силу новое правило: сдающий в аренду свое жилье, должен будет иметь разрешение. Мэрия не будет их выдавать в трех районах, на которые распространяется запрет, сообщает РИА Новости.