Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались

Церемония, на которую был приглашен узкий круг родственников и друзей знаменитой пары, прошла в Троицком соборе Пскова. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Несмотря на то, что журналистов в храм не пустили, в местные СМИ все же просочились фотографии с венчания. 45-летняя актриса была в белоснежном длинном платье с закрытыми плечами и длинными рукавами. 81-летний «жених» венчался в строгом черном костюме и белоснежной рубашке. В объектив камеры мобильного телефона также попал младший брат Кончаловского Никита Михалков, прибывший поздравить пару, пишет ntv.ru.

Кончаловский и Высоцкая женаты с 1998 года. У них двое детей. Юлия ведет развлекательную кулинарную программу «Едим Дома» на телеканале НТВ с сентября 2003 года. Два года назад Высоцкая стала обладательницей премии ТЭФИ.