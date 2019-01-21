Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались

Понедельник, 21 Январь 2019 Мир Мир

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга — ведущая программы «Едим дома» на НТВ — Юлия Высоцкая скрепили свой союз духовными узами спустя 20 лет брака.

Церемония, на которую был приглашен узкий круг родственников и друзей знаменитой пары, прошла в Троицком соборе Пскова. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Несмотря на то, что журналистов в храм не пустили, в местные СМИ все же просочились фотографии с венчания. 45-летняя актриса была в белоснежном длинном платье с закрытыми плечами и длинными рукавами. 81-летний «жених» венчался в строгом черном костюме и белоснежной рубашке. В объектив камеры мобильного телефона также попал младший брат Кончаловского Никита Михалков, прибывший поздравить пару, пишет ntv.ru.

Кончаловский и Высоцкая женаты с 1998 года. У них двое детей. Юлия ведет развлекательную кулинарную программу «Едим Дома» на телеканале НТВ с сентября 2003 года. Два года назад Высоцкая стала обладательницей премии ТЭФИ.

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