Анджелина Джоли поменяла фамилию

Об этом сообщает US Weekly.

О смене фамилии стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.

Актеры официально развелись 15 апреля. Джоли и Питту предстоит завершить переговоры о разделе имущества и оформлении опеки над шестью детьми.

Ранее в апреле сообщалось, что актриса намеренно затягивает бракоразводный процесс, желая вернуть мужа в семью.

Впервые о расставании артистов стало известно осенью 2016 года. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, до этого они десять лет жили вместе.