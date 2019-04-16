Анджелина Джоли поменяла фамилию

Вторник, 16 Апрель 2019 Мир Мир

Анджелина Джоли поменяла фамилию

Американская актриса Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли.

Об этом сообщает US Weekly.

О смене фамилии стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.

Актеры официально развелись 15 апреля. Джоли и Питту предстоит завершить переговоры о разделе имущества и оформлении опеки над шестью детьми.

Ранее в апреле сообщалось, что актриса намеренно затягивает бракоразводный процесс, желая вернуть мужа в семью.

Впервые о расставании артистов стало известно осенью 2016 года. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, до этого они десять лет жили вместе.

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