Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами

Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами.

Об этом сообщает издание Mirror.

В последнее время артисту приписывают роман с 31-летней коллегой Алией Шокат. Хотя звезды не подтверждали, что состоят в отношениях, Джоли попросила бывшего мужа прервать общение ребенка с Алией. Отмечается, что 13-летняя Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время с отцом.

Джоли также потребовала от экс-супруга, чтобы их ребенок не общался с актрисой Дженнифер Энистон — она развелась с Питтом в 2005 году, однако артисты сохранили хорошие дружеские отношения.

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