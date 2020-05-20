Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами
Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами.
Об этом сообщает издание Mirror.
В последнее время артисту приписывают роман с 31-летней коллегой Алией Шокат. Хотя звезды не подтверждали, что состоят в отношениях, Джоли попросила бывшего мужа прервать общение ребенка с Алией. Отмечается, что 13-летняя Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время с отцом.
Джоли также потребовала от экс-супруга, чтобы их ребенок не общался с актрисой Дженнифер Энистон — она развелась с Питтом в 2005 году, однако артисты сохранили хорошие дружеские отношения.