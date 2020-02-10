Ангела Меркель осталась без преемницы

Понедельник, 10 Февраль 2020 Мир Мир

Ангела Меркель осталась без преемницы

Министр обороны Германии и глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста партийного лидера и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны.

Об этом со ссылкой на официального представителя ХДС сообщает Die Welt.

На заседании президиума партии Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей нынешнего канцлера Ангелы Меркель, заявила, что к лету снимет с себя все обязанности председателя и подготовит место для другого кандидата в канцлеры. Причиной для этого она назвала контакты членов ХДС с националистической «Альтернативой для Германии» и ультралевой партией «Левые» — она выступает радикально против сотрудничества с обеими партиями.

Меркель поблагодарила политика за работу и высказалась за то, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на посту министра обороны. Она уступила ей позицию главы ХДС в декабре 2018 года. Никто из присутствовавших на заседании не выдвинул свою кандидатуру на должность главы партии.

Канцлер руководила ХДС в течение 18 лет. В 2018 году стало известно, что после нынешнего срока она насовсем уйдет из политики.

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