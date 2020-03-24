Ангела Меркель сдала тест на коронавирус

Отправиться на карантин Меркель пришлось после контакта с врачом, у которого тест на коронавирус оказался положительным, пишет РИА Новости.

Напомним, в Германии ужесточились карантинные меры – теперь нельзя собираться более двух человек вместе. Исключение – только для членов семьи и тех, кто ведет общее домашнее хозяйство. О том, что говорят о коронавирусе немецкие врачи – в нашем материале.