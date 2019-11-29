Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября.

На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену. После инцидента Меркель сказала, что просто не заметила ступеней.

«Я обязательно воспользуюсь ими (ступенями. — Ред.) в следующий раз», — пошутила канцлер.

Впервые о недомогании канцлера ФРГ заговорили после ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Меркель побледнела и задрожала во время фотографирования, пишет euromag.ru.

27 июня на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился, а на переговорах с премьером Дании Метте Фредериксен в июле гимны двух стран политики слушали сидя.

Сама Меркель уверяет, что прекрасно себя чувствует.