Английские школьники будут изучать изменение климата
В школах на севере Англии будет работать преподаватель по вопросам изменения климата, аккредитованный ООН.
С инициативой выступило правительство Севера Тайна (North of Tyne) – оно объединяет местные органы власти Норт-Тайнсайда, Ньюкасла и Нортамберленда.
Учащиеся должны знать возможные стратегии смягчения последствий и предпринимать меры по адаптации к изменению климата, пишет euromag.ru.
Курс будет включен в программы начальных и старших школ, пишет The Guardian.