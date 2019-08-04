Английские школьники будут изучать изменение климата

Воскресенье, 04 Август 2019 Мир Мир

Английские школьники будут изучать изменение климата

В школах на севере Англии будет работать преподаватель по вопросам изменения климата, аккредитованный ООН.

С инициативой выступило правительство Севера Тайна (North of Tyne) – оно объединяет местные органы власти Норт-Тайнсайда, Ньюкасла и Нортамберленда.

Учащиеся должны знать возможные стратегии смягчения последствий и предпринимать меры по адаптации к изменению климата, пишет euromag.ru.

Курс будет включен в программы начальных и старших школ, пишет The Guardian.

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