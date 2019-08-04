Английские школьники будут изучать изменение климата

С инициативой выступило правительство Севера Тайна (North of Tyne) – оно объединяет местные органы власти Норт-Тайнсайда, Ньюкасла и Нортамберленда.

Учащиеся должны знать возможные стратегии смягчения последствий и предпринимать меры по адаптации к изменению климата, пишет euromag.ru.

Курс будет включен в программы начальных и старших школ, пишет The Guardian.