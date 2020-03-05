Аномально густые волосы прославили младенца

Четверг, 05 Март 2020 Мир Мир

Аномально густые волосы прославили младенца

Младенец из Великобритании стал известен благодаря аномально густым волосам.

Об этом сообщает Mirror.

Мать десятимесячной Мариссы Алессандра Маккарри (Alessandra McCurry) рассказала, что дочь родилась с копной темных волос, шокировав медицинский персонал. Однако первое, что заметила сама женщина, — это голубые глаза ребенка. «Я восторгалась ее глазами, а остальные говорили мне: "Посмотри на ее волосы, они прекрасны"», — поделилась женщина.

32-летняя Маккарри думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. В возрасте десяти месяцев они уже практически доставали до плеч девочки. Англичанка отметила, что не планирует постригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее.

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневаются, что ее волосы настоящие. «Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты», — поделилась Маккарри.

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