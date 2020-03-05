Аномально густые волосы прославили младенца

Об этом сообщает Mirror.

Мать десятимесячной Мариссы Алессандра Маккарри (Alessandra McCurry) рассказала, что дочь родилась с копной темных волос, шокировав медицинский персонал. Однако первое, что заметила сама женщина, — это голубые глаза ребенка. «Я восторгалась ее глазами, а остальные говорили мне: "Посмотри на ее волосы, они прекрасны"», — поделилась женщина.

32-летняя Маккарри думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. В возрасте десяти месяцев они уже практически доставали до плеч девочки. Англичанка отметила, что не планирует постригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее.

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневаются, что ее волосы настоящие. «Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты», — поделилась Маккарри.