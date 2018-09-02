Аномальные волосы принесли славу пятилетнему ребенку

Воскресенье, 02 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Аномальные волосы принесли славу пятилетнему ребенку

Пятилетняя жительница Тель-Авива Миа Афлало прославилась в соцсетях благодаря аномально густым для своего возраста волосам.

Афлало уже снималась для британского модного издания Vogue, после чего стала особенно популярна в Instagram. На данный момент у девочки около 50 тысяч подписчиков.

«Как же грустно, что мои волосы никогда не будут такими же, как ее. Но она прекрасна», — пишут ей поклонники в комментариях.

«Невероятно красивая девочка!» — соглашаются другие.

Однако некоторые пользователи сочли модельную внешность Афлало неподходящей для маленького ребенка.

«Если бы у меня была дочь, я бы никогда не позволила ей так выглядеть», — критикуют они.

«Нельзя эксплуатировать ее в таком юном возрасте», — возмущаются другие.

«Дайте ей быть нормальным ребенком, играть и пачкаться грязью. Она не ваша личная кукла!» — призывают третьи.

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