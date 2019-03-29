Анонсировано продолжение сериала «Секс в большом городе»

Пятница, 29 Март 2019 Мир Мир

Анонсировано продолжение сериала «Секс в большом городе»

Paramount Television и Anonymous Content выкупили права на экранизацию еще не вышедшей в печать книги автора «Секса в большом городе» Кэндис Бушнелл. 

Продолжение будет называться «Есть ли еще секс в большом городе?» Известно, что действие в новом сериале будет развиваться в Нью-Йорке, главными темами останутся секс и дружба, изменится возраст героинь — им будет за 50 лет.

Как утверждает президент Paramount TV Николь Клеменс, сериал повлиял на огромное количество смотрящих его, и компания с гордостью продолжит рассказывать эту историю, но уже от лица зрелых женщин, ведущих активную половую жизнь. «Да! Будет еще больше секса», — заявила Клеменс.

Осенью 2018 года стал известен сюжет так и не вышедшего третьего фильма «Секса в большом городе». Согласно обнародованной информации, в начале картины Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть.

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