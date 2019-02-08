Apple грозится удалить тревел приложения

Пятница, 08 Февраль 2019 Мир Мир

Apple грозится удалить тревел приложения

Apple выявил приложения, которые аписывают действия пользователей iPhone без предупреждения.

Компания Apple крайне недовольна действиями некоторых тревел приложений, которые записывают действия пользователей iPhone без предупреждения.

Компания дала сутки на удаление кода, который позволял получать личные данные. Пишет Tjournal.ru.

Приложения авиакомпаний, отелей и магазинов записывают данные об использовании экрана смартфона без согласия пользователей iPhone, выяснило издание TechCrunch 7 февраля. Компании наняли стороннюю фирму Glassbox для внедрения технологии в свои мобильные сервисы, пишет euromag.ru.

Программное обеспечение отмечает каждое действие, которое пользователь выполняет в приложении, а также делает скриншоты с личной информацией, включая данные паспортов и номера кредитных карт. C Glassbox сотрудничают туристические компании — Air Canada, Singapore Airlines, Hollister, Expedia, владеющая Hotels.com. При этом в политике конфиденциальности приложений не указано об использовании этой технологии, а разработчики не запрашивают согласие пользователей на сбор таких данных.

8 февраля Apple заявила в электроном письме для TechCrunch, что разработчики должны либо удалить код Glassbox из своих приложений, либо спрашивать разрешение на получение информации у пользователей. Наказание за невыполнение требования — принудительное удаление из App Store. Компания представила разработчикам один день, чтобы удалить код и перезагрузить приложения в магазин.

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