Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

Производитель гаджетов решил удалить разгоревшийся конфликт и пообещал выпустить новое программное обеспечение.

В Apple посчитали необходимым попросить прощения у разгневанных пользователей. В открытом письме на своем сайте компания извинилась, отметив, что ситуация вызвала недопонимание.

Многие подумали, что, снижая производительность, Apple заставляет идти в магазин за новыми моделями, но производители говорят, что цели у них обратные, мол, со временем батарея изнашивается, чтобы уберечь владельцев смартфонов от внезапных отключений и продлить срок службы телефона, приходится замедлять его работу.

Теперь в Apple пообещали снизить стоимость аккумулятора для замены, а также выпустить новое программное обеспечение, которое будет показывать износ батареи.