Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

Пятница, 29 Декабрь 2017 Мир Мир

Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

После жалоб пользователей компания Apple призналась, что намеренно тормозила работу старых моделей iPhone.

Производитель гаджетов решил удалить разгоревшийся конфликт и пообещал выпустить новое программное обеспечение.

В Apple посчитали необходимым попросить прощения у разгневанных пользователей. В открытом письме на своем сайте компания извинилась, отметив, что ситуация вызвала недопонимание.

Многие подумали, что, снижая производительность, Apple заставляет идти в магазин за новыми моделями, но производители говорят, что цели у них обратные, мол, со временем батарея изнашивается, чтобы уберечь владельцев смартфонов от внезапных отключений и продлить срок службы телефона, приходится замедлять его работу.

Теперь в Apple пообещали снизить стоимость аккумулятора для замены, а также выпустить новое программное обеспечение, которое будет показывать износ батареи.

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