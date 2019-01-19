Apple начнет выпускать одежду

Суббота, 19 Январь 2019 Мир Мир

Apple начнет выпускать одежду

Американская корпорация Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. 

В четверг, 10 января, компания разместила заявку на патент под названием «Ткань со встроенными электрическими компонентами» (Fabric With Embedded Electrical Components) на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Речь идет о материале, который будет состоять из «проводящих» и «изоляционных» нитей. «Проводящие» волокна займут внутренние слои плетения и обеспечат распространение электрического сигнала во все части вещи. Из «изоляционных» нитей дизайнеры создадут внешние слои одежды, чтобы предотвратить любой контакт кожи человека с «проводящими» волокнами.

В результате смарт-одежда Apple сможет выполнять разнообразные функции: например, собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

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