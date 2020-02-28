Apple осталась без ключевых топ-менеджеров

Уже покинули или покинут компанию вице-президент по промышленному дизайну Ник Форленза и вице-президент по операционной деятельности Дуко Пасмуйж, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Форленза ушел на пенсию. Он возглавлял отдел руководителей цепочек поставок и операций по всему миру, который отвечал за производственные процессы и промышленное оборудование.

Пасмуйж, в свою очередь, помогал вести производственные операции для iPhone — главного продукта компании. Год назад его перевели в подчинение вице-президенту по дополненной и виртуальной реальности, и теперь он обсуждает свой уход из Apple в ближайшее время.

Нынешний глава Apple Тим Кук до 2011 года занимался операционной деятельностью. Именно он более 20 лет назад решил, что продукция компании должна выпускаться в Китае. В целом операционная группа отвечает за выпуск устройств со сложным дизайном и технологиями, а также занимается наращиванием производства.