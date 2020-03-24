Apple перестала быть ультрадорогой компанией

Вторник, 24 Март 2020 Мир Мир

Apple перестала быть ультрадорогой компанией

Американская корпорация Apple перестала быть ультрадорогой компанией после того, как ее рыночная капитализация опустилась ниже 1 триллиона долларов.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По итогом торговой сессии в понедельник, 23 марта, акции американского технологического гиганта подешевели на 2,1 процента и закрылись на уровне 224,37 доллара за бумагу. В результате совокупная стоимость компании опустилась до 982 миллиардов долларов.

Падение акций произошло на фоне паники, царящей на финансовых рынках из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Теперь единственной американской ультрадорогой компанией считается Microsoft. Ее рыночная капитализация оценивается в 1,03 триллиона долларов.

Капитализация Apple была выше 1 триллиона долларов с октября 2019 года. Своего пика стоимость компании достигла 12 февраля 2020 года, когда американская корпорация оценивалась в 1,4 триллиона. Однако с того момента рынки упали на 31 процент на фоне коронавируса и падения цен на нефть. Так, один из главных американских биржевых индексов S&P 500 обвалился на 34 процента.

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