Apple получила рекордную выручку

Четверг, 30 Январь 2020 Мир Мир

Apple получила рекордную выручку

Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал.

Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Так, за этот период выручка Apple составила 91,8 миллиардов долларов, что на 9% превышает аналогичный показатель в прошлом году, пишет РИА новости.

Кроме того, чистая прибыль компании составила 22,2 миллиарда долларов.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, успех объясняется, в частности, высоким спросом на смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на сервисы и носимые устройства.

Отмечается, что 61% от выручки приходится на международные продажи.

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