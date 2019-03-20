Apple внезапно выпустила новые AirPods

Среда, 20 Март 2019 Мир Мир

Apple внезапно выпустила новые AirPods

Корпорация Apple представила новую версию наушников AirPods.

Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1. Указывается, что благодаря чипу появилась голосовая активация Siri, а также повысилась стабильность соединения. Время работы наушников от одного заряда не изменилось.

Вместе с этим наушники будут поставляться с новым кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Стоит отметить, что этот футляр был представлен еще в 2017 году во время презентации iPhone X и зарядной станции AirPower. Однако затем компания убрала с сайта всякое упоминание AirPower и нового кейса для AirPods.

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