Apple выпустила новый Macbook Pro

Суббота, 09 Май 2020 Мир Мир

Apple выпустила новый Macbook Pro

Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.

Об этом сообщается на официальном сайте изготовителя.

Производители утверждают, что в стандартной комплектации Macbook Pro нового поколения оснащен вдвое большим объемом памяти (до 32 гигабайт) и более мощным процессором с высокой производительностью. Модель представлена с клавиатурой «ножницы» Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр, которая имеется у MacBook Pro 16.

В целом новый Macbook Pro 13 не отличается по дизайну от своего крупного аналога — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Помимо прочего, над клавиатурой также есть сенсорный Touch Bar и сканер отпечатков пальцев. Производители подчеркивают, что у новой модели передовая графика и сверхбыстрые накопители.

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