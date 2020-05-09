Apple выпустила новый Macbook Pro

Об этом сообщается на официальном сайте изготовителя.

Производители утверждают, что в стандартной комплектации Macbook Pro нового поколения оснащен вдвое большим объемом памяти (до 32 гигабайт) и более мощным процессором с высокой производительностью. Модель представлена с клавиатурой «ножницы» Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр, которая имеется у MacBook Pro 16.

В целом новый Macbook Pro 13 не отличается по дизайну от своего крупного аналога — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Помимо прочего, над клавиатурой также есть сенсорный Touch Bar и сканер отпечатков пальцев. Производители подчеркивают, что у новой модели передовая графика и сверхбыстрые накопители.