Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж

Вторник, 10 Март 2020 Мир Мир

Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж

Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж, снятый на iPhone 11 Pro Max за один дубль и на одном заряде аккумуляторе смартфона.

Компания Apple поделилась фильмом-путешествием по Эрмитажу на своем канале Youtube.

Создатели отмечают, что картину сняли одним дублем и на одном заряде аккумулятора. Как уточняет трейлер фильма, после съемок у айфона осталось еще 19% заряда. Пишет euromag.ru.

Режиссер фильма Аксинья Гог использовала в картине музыку современных композиторов. В фильме звучат сочинения Кирилла Рихтера, а также работы, специально написанные Mujuice, Антоном Шварцем и Габриэлем Прокофьевым.

Как утверждает гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, картина Гог — это «следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться». Он добавил, что это и есть современность.

«Фильм изображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства, — тем самым мы как бы приучаем зрителя к медленному чтению образов музея. Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, обычный Эрмитаж, но под необычным углом», — сказал Пиотровский о проекте.

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