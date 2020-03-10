Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж

Компания Apple поделилась фильмом-путешествием по Эрмитажу на своем канале Youtube.

Создатели отмечают, что картину сняли одним дублем и на одном заряде аккумулятора. Как уточняет трейлер фильма, после съемок у айфона осталось еще 19% заряда. Пишет euromag.ru.

Режиссер фильма Аксинья Гог использовала в картине музыку современных композиторов. В фильме звучат сочинения Кирилла Рихтера, а также работы, специально написанные Mujuice, Антоном Шварцем и Габриэлем Прокофьевым.

Как утверждает гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, картина Гог — это «следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться». Он добавил, что это и есть современность.

«Фильм изображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства, — тем самым мы как бы приучаем зрителя к медленному чтению образов музея. Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, обычный Эрмитаж, но под необычным углом», — сказал Пиотровский о проекте.