Apple выручила рекордную сумму

В США финансовый год закончился 28 сентября.

Глава компании Тим Кук заявил, что рекордная выручка связана с ускорением роста сегментов услуг от Apple. Только от этого сегмента компания получила 12,5 миллиарда долларов, или почти 20 процентов выручки. Также компания отметила рост доходов благодаря продажам носимой электроники и iPad. Между тем квартальная чистая прибыль компании по сравнению с 2018 годом упала на четыре процента, с 14,1 миллиарда долларов до 13,7 миллиарда.

В сентябре этого года американская компания представила новые продукты: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Кроме того, в октябре Apple анонсировала запуск новых наушников AirPods Pro с системой активного шумоподавления. 1 ноября ожидается запуск сервиса Apple TV +.

На фоне успеха новых моделей iPhone компания ожидает и успеха новых продуктов и услуг. По словам Кука, в первом квартале 2020 финансового года выручка Apple продолжит расти и достигнет уровня 85,5-89,5 миллиарда долларов.