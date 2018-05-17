Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина

Четверг, 17 Май 2018 Мир Мир

Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина

Льюис Падрон из Аргентины рассказал, как потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца.

Согласно легенде, в которую верит 26-летний Падрон, плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность - нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. «Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебристые волосы и большие, большие глаза», - описал плеядеанцев молодой человек.

Аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и изменил форму ушей, чтобы сделать их похожими на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов аниме. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах.

В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Национальная сельскохозяйственная ярмарка приглашает...

      55-я Национальная сельскохозяйственная ярмарка (FNA)/65-я ярмарка Рибатежу пройдет в Сантарене со 2 по 10 июня.

      Подробнее

    • Португалия: приговор для убийц таксиста

      Суд г. Сантарень вынес приговор. Двое мужчин, в возрасте 56 лет, обвиненных в убийстве таксиста Антониу Педру в Энтронкаменту в мае 2017 года, приговорены к 20 и 24 годам лишения свободы.

      Подробнее

    • Аэропорт Кастельона будет принимать рейсы из России

      Конкретных договорённостей с туроператорами и авиакомпаниями пока нет.

      Подробнее

    • «Атлетико» выиграл Лигу Европы

      В финальном матче Лиги Европы «Марсель» в Лионе был крупно обыгран мадридским «Атлетико».

      Подробнее

    • Буффон завершит карьеру!

      Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

      Подробнее

    • Манчини возглавил сборную Италии

      Бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини официально стал тренером сборной Италии.

      Подробнее

    • Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина

      Льюис Падрон из Аргентины рассказал, как потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца.

      Подробнее

    • «Китайская SpaceX» запустила первую ракету

      В Китае частная компания впервые запустила собственную ракету.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе