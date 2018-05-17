Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина

Согласно легенде, в которую верит 26-летний Падрон, плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность - нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. «Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебристые волосы и большие, большие глаза», - описал плеядеанцев молодой человек.

Аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и изменил форму ушей, чтобы сделать их похожими на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов аниме. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах.

В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.