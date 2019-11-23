Археологи нашли теплицу Гитлера

Суббота, 23 Ноябрь 2019 Мир Мир

Археологи нашли теплицу Гитлера

Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера "Волчье логово" остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.

По данным канала Fox News., археологи нашли дом садовника, теплицы, подземную котельную, а также множество керамических и стеклянных изделий того времени.

Отмечается, что из-за страха быть отравленным Гитлер обязывал дегустаторов предварительно пробовать все овощи и зелень, выращенные в теплице, пишет euromag.ru.

"Волчье логово" было главной ставкой Гитлера и располагалось в городе Растенбург (сейчас Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии. В 1944 году в штаб-квартире было совершено неудачное покушение на фюрера. Сейчас "Логово" является музейным комплексом.

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