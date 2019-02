Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, державшийся 55 лет

Сразу три композиции американской певицы Арианы Гранде заняли три верхние строчки хит-парада недели в США по версии журнала Billboard. Все песни — с пятого студийного альбома Гранде, пишет ntv.ru.

На первой строчке рейтинга оказалась композиция 7 Rings, которую певица записала после расставания с женихом Питом Дэвидсоном. На втором месте — Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored. Замкнула тройку песня Thank U, Next.