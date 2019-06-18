Армия Дании начнет набирать геймер

Вторник, 18 Июнь 2019 Мир Мир

Армия Дании начнет набирать геймер

Вооруженные силы Дании собираются целенаправленно брать на службу геймеров.

В первую очередь те будут служить в военно-воздушных силах и управлять беспилотными аппаратами.

По наблюдениям военного командования Дании, у геймеров есть много качеств, которые их выгодно отличают: как правило, геймеры лучше ориентируются по картам, легче переносят стресс и эффективнее работают в команде.

Впервые датские военные обратили внимание на геймеров в 2017 году, в качестве эксперимента дав объявление о наборе на службу. Эксперимент оказался удачным — если обычно военным приходится просматривать 40 заявок, чтобы найти подходящего кандидата, то среди геймеров подходящим оказался каждый двадцатый, сообщает euromag.ru.

Теперь вооруженные силы Дании заключили соглашение о партнерстве с датской федерацией киберспорта E-sport Danmark. Армия будет размещать объявления о вакансиях на популярных у геймеров онлайн-платформах.

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