Ассанж получил Штутгартскую премию мира

Присуждение премии Ассанжу - это «знак того, что право на безоговорочную свободу информации и прессы должно не только защищаться, но и реализоваться», заявила председатель гражданского объединения AnStifter Аннетте Оме-Райнике, учредившего премию.

Штутгартская премия мира вручается ежегодно людям или проектам, которые вносят особый вклад в достижение «мира, справедливости и солидарности». Премия составляет пять тысяч евро. В прошлом году премии удостоилась спасающая мигрантов германская НПО Sea Watch, а в 2014 году ее получил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В конце июня Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.

В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.