Астероид-череп приближается к Земле

Как рассказали специалисты, в середине ноября космическое тело окажется примерно в 38 млн км от Земли. Это примерно четверть дистанции от нашей планеты до Солнца.

Отметим, что в прошлый раз астероид оказался рядом с Землей в ночь на 31 октября 2015 года. Поэтому небесное тело прозвали «хэллоуинским». Также тогда было сделано несколько снимков — на них можно разглядеть углубления, похожие на зияющие глазницы и носовую впадину.

Есть у «хэллоуинского» астероида, размер которого составляет от 600 до 700 метров, и другие особенности. Например, по мнению экспертов, речь идет о так называемой мертвой комете, которая лишилась своего «хвоста» из-за частых сближений с Солнцем, сообщает портал Live Science.