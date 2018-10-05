Астероид-череп приближается к Земле

Пятница, 05 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Астероид-череп приближается к Земле

Ученые рассказали, что астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, 11 ноября приблизится к Земле.

Как рассказали специалисты, в середине ноября космическое тело окажется примерно в 38 млн км от Земли. Это примерно четверть дистанции от нашей планеты до Солнца.

Отметим, что в прошлый раз астероид оказался рядом с Землей в ночь на 31 октября 2015 года. Поэтому небесное тело прозвали «хэллоуинским». Также тогда было сделано несколько снимков — на них можно разглядеть углубления, похожие на зияющие глазницы и носовую впадину.

Есть у «хэллоуинского» астероида, размер которого составляет от 600 до 700 метров, и другие особенности. Например, по мнению экспертов, речь идет о так называемой мертвой комете, которая лишилась своего «хвоста» из-за частых сближений с Солнцем, сообщает портал Live Science.

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