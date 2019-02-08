Aston Martin презентует электрический кроссовер Lagonda

Пару минут назад, пресс-служба бренда Lagonda, опубликовала тизер свой новой модели, которая станет первым автомобилем марки с нулевым уровнем выбросов. Отмечу, что британский автопроизводитель – компания Aston Martin, которая начиная с далекого 1947 года владеет компанией Lagonda, еще в прошлом году объявила, что представит новую концепцию внедорожника Lagonda.

Хотя название Lagonda будет знакомо любому, кто помнит квадратный седан, построенный в конце 1970-х и 1980-х, прозвище это было более или менее бездействующим в течение последних трех десятилетий, пишет euromag.ru.

Тем не менее, владелец Aston Martin возродил Lagonda на прошлогодней женевской выставке, представив ее как самостоятельный бренд класса люкс, который будет производить экологически чистые ТС. Теперь компания заявляет, что новый концепт-кар представит первую серийную модель Lagonda.

Пока что мало что известно, но Lagonda заявляет, что ее новая модель будет нести «отличительные черты» концепта Vision (на фото выше), представленного на прошлогодней выставке. Компания обещает «изящный» дизайн и «экстраординарный стиль», а также «космическую эффективность» благодаря компактной электрической силовой установке.

Судя по опубликованному тизеру, новинка получит суженные фары, глубокую фальшрадиаторную решетку, низкую линию крыши и «мускулистый» капот. Вместо боковых зеркал будут камеры.