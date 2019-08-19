Aston Martin выпустит кроссовер

Он заявил, что выпуск первого кроссовера компании, который появится уже в этом году, станет для нее решающим. Все внимание производителя сосредоточено на новой модели: она должна вновь привлечь покупателей. Ожидается, что автомобиль DBX увеличит ежегодные продажи автомобилей компании на четыре тысячи единиц. Новинка должна появиться на рынке уже в конце 2019 года.

Продукция компании пока остается невостребованной, из-за чего пришлось пересмотреть прогноз по продажам автомобилей, который был урезан на 11 процентов, до 6,3 тысячи проданных машин в 2019 году. Неудачный год превратил Aston Martin в худшую компанию на Лондонской бирже — с начала размещения бумаг компании в октябре 2018 года акции компании рухнули на 75 процентов.

Тем не менее Палмер уверяет, что слабые финансовые показатели не отразятся на планах компании выпустить сразу семь новых моделей. Однако он признался, что теперь основная ставка делается на кроссовер DBX. Однако финансовых менеджеров заявления Палмера не впечатляют, они по-прежнему играют на понижение и уверены в дальнейшем падении акций компании, пишет euromag.ru.

Модель DBX будет конкурировать с Porsche Cayenne и Macan, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Запуск своего кроссовера помог Bentley, у которой вдвое увеличились продажи Bentayga, и Porsche, чей Macan за 50 тысяч долларов является самым востребованным автомобилем компании.