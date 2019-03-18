Астрологию признали наукой

Это позволит ее выпускникам получить диплом астролога государственного образца.

Официально одобренный курс будет преподаваться в Осло в 2020 учебном году. Его основной целью станет обучение навыкам "базового понимания толкования гороскопов". Студенты-астрологи теперь смогут получать стипендию на изучение своего предмета, а также взять образовательный кредит в государственном фонде, пишет euromag.ru.

"Она [школа] соответствует требованиям аккредитации, указанным в законах и предписаниях", - сказала газете представитель Норвежского образовательного ссудного фонда Хелен Софи Хауген.

Хотя современные ученые и не признают астрологию наукой, выдача аккредитации астрологической школе действительно не противоречит норвежскому закону, отметило издание.

Высшее образование в прикладной сфере в этом скандинавском королевстве не обязательно должно основываться на научном знании. Астрология - не единственная подобная специальность в норвежских высших школах, напоминает газета. В некоторых вузах этой страны можно получить диплом гособразца об образовании в области миссионерства, рефлексологии и биопатии.

Школа Herkules добивалась аккредитации пять лет. Органы контроля отклоняли заявку этого учреждения три раза, аргументируя отказ тем, что в стране просто не найдется рабочих мест для специалистов в этой области.

Кроме того, норвежское законодательство требует от вузов "участия в профессиональной среде", которой, казалось бы, просто не может существовать. Однако в одной из последних заявок администрация школы указала, что в Норвегии зарегистрированы около 300 астрологов, которые практикуют на постоянной основе или в качестве подработки и даже образовали национальный профсоюз.

Своим последним решением агентство NOKUT признало, что дипломированные астрологи могут найти работу в сферах технической экспертизы, терапевтических консультаций и религиозного проповедования. "Астрология это довольно невинная форма развлечения", - цитирует газета официальное постановление об аккредитации школы астрологов.