Астрономы назвали Плутон планетой

Вторник, 08 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Астрономы назвали Плутон планетой

Астробиолог Дэвид Гринспун (David Grinspoon) и исследователь Алан Штерн (Alan Stern), работающий в программе New Horizons, считают, что Плутон является планетой.

Их мнение приводит The Washington Post.

По словам ученых, планетой является любое небесное тело с характерными геологическими и климатическими особенностями, в том числе крупные естественные спутники планет, например, Титан (спутник Сатурна), который больше Меркурия. К этому же типу можно отнести космический объект, который обладает достаточной гравитацией, чтобы иметь шарообразную форму, и состоит из твердых пород, льда или газа. Этот критерий позволяет отличить планету от малых тел Солнечной системы, включая кометы и астероиды.

Исследователи критикуют решение, принятое на конференции Международного астрономического союза в 2006 году, когда ученые пересмотрели определение «планета», решив относить к этому классу объект, вращающийся вокруг Солнца и способный очистить окрестности своей орбиты от более мелких тел. Гринспун и Штерн считают, что в результате статуса «планеты» лишаются не только экзопланеты, но даже и Земля в первые 500 миллионов лет своего существования.

По заключению союза, карликовая планета не является планетой. Однако Гринспурн и Штерн подчеркивают, что Плутон относится к карликовым планетам подобно Солнцу, которое является карликовой звездой. Ученые отстаивают мнение, что определение «планета» должно быть основано на геофизических особенностях космического тела, а вовсе не на его орбитальных характеристиках.

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