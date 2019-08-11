Audi выпустил самокат e-tron

Покупателям он будет доступен по цене около 2200 долларов, но будущим владельцам кроссовера e-tron скутер достанется бесплатно.

По словам авторов проекта, новый электрический скутер представляет собой нечто среднее между обычным самокатом и скейтбордом. Весит e-tron Scooter всего 12 килограммов, а управлять им можно одной рукой — это является ключевым сходством со скейтом.

В руле установлена аккумуляторная батарея, которая на одном заряде позволяет проезжать до 20 километров. Максимальная скорость скутера — 20 километров в час. По словам представителей компании, заряжать его можно даже от розетки, встроенной в багажник автомобиля, пишет euromag.ru.

Запуск производства новинки намечен на 2020 год. Для покупателей он будет доступен по цене около 2200 долларов.

Однако покупателям электрического кроссовера Audi e-tron самокат достанется бесплатно в качестве подарка.

Кроссовер Audi e-tron официально представили осенью прошлого года. Автомобиль укомплектовали двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил, которые в режиме overboost способны выдавать 408 сил. Также новинку оснастили электрическим полным приводом и системой рекуперации энергии: до перегрузки в -0,3g автомобиль накапливает энергию без использования обычной тормозной системы. Это обеспечивает ему до 30 процентов запаса хода.

В начале августа этого года производитель также показал начальную версию кроссовера e-tron с индексом 50 quattro. Она получила аккумулятор меньшей емкости — 71 киловатт-час против 95 у 55 quattro. Также снизили суммарную мощность электромоторов до 313 лошадиных сил, максимальную скорость до 190 километров в час и запас хода на 112 километров. Как именно это отразится на цене кроссовера, пока неизвестно, но он точно будет дешевле текущей версии, которая доступна по цене от 83 350 евро.