Авиакомпания easyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин

Четверг, 26 Декабрь 2019 Мир Мир

Авиакомпания easyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин

Британская авиакомпания easyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин во время приветствия или обращения на бортy.

Теперь вместо «леди и джентльмены» экипаж будет говорить «приветствуем всех».

Решение возникло после жалобы одного из клиентов лоукостера, трансгендерного университетского преподавателя Доктора Энди Фугард, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

«Уважаемый @easyjet, вы что, участвуете в каком-то конкурсе, где нужно показать, как вы поддерживаете гендерную бинарную систему? "Дамы и господа, мальчики и девочки". Духи снова строго разделяются на "мужские и женские"», — высказался Фугард в Twitter.

Сотрудники авиакомпании выразили свое сожаление в ответ на сообщение клиента и пообещали разобраться с проблемой. В результате персонал получил новые инструкции, предлагающие больше не использовать фразу «леди и джентльмены» во время рейсов, пишет euromag.ru.

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