Авиакомпания Malta Air объявила о запуске новых маршрутов

Новые рейсы в Бриндизи (Италия) и Трапани (Сицилия) будут осуществляться два раза в неделю. Рейсы в Ниш (Сербия), Пафос (Кипр), Сантьяго-де-Компостела (Испания) и Триест (Италия), запущенные в 2019 году, будут перенесены на следующее лето и также будут выполняться два раза в неделю, пишет euromag.ru.

Кроме того, будет увеличена частота полетов по девяти направлениям, включая Бари (Италия), Мадрид (Испания) и Марсель (Франция).