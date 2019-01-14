Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу

Понедельник, 14 Январь 2019 Мир Мир

Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу

Пассажиры авиакомпании TUI вынужденно просидели двухчасовой полет на полу самолета, обнаружив, что заявленные в посадочных талонах места не существуют. 

44-летняя пассажирка Паула Тэйлор (Paula Taylor) с 55-летним мужем Яном (Ian) и десятилетней дочерью Брук (Brooke) заранее прибыли в аэропорт острова Менорка, чтобы получить три места поблизости в самолете на обратном пути в Бирмингем (Англия). Им предоставили места D, E и F на 41 ряду, но, когда они поднялись на борт, выяснилось, что сидений под такими номерами не существует.

После получения жалобы члены экипажа нашли одно свободное место. Брук предложили занять его на время взлета и посадки, в то время как пару разместили на откидных сиденьях, предназначенных для бортпроводников. Однако, как только самолет набрал высоту, обслуживающему персоналу понадобился доступ к отсекам, находящимся за этими сиденьями. В результате семье пришлось разместиться на полу.

В TUI объяснили, что прямо перед вылетом самолет был заменен на другой, который имел другую конфигурацию сидений. Компания принесла извинения за инцидент и предложила пассажирам полностью возместить стоимость билетов.

Это не первый случай, когда авиакомпании продают билеты на несуществующие места. В сентябре 2018 года сообщалось, что сотрудники индонезийского лоукостера Lion Air посадили нескольких путешественников на несуществующие в самолете места. Пассажирка Ставика Ика, летевшая на лайнере Lion Air из города Палембанг в Джакарту, опубликовала в сети фотографию своего посадочного талона на фоне рядов самолета. На билете девушки было напечатано место 35F, однако, судя по снимку, последним рядом в салоне лайнера был 34-й.

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