Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером

Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источники.

Пара начала отношения в феврале 2018 года. Что именно стало причиной разрыва, не сообщается. Последний раз пару видели вместе в июле на шопинге в Западном Голливуде.

Филипп Сарофим занимается бизнесом, связанным с безопасностью программного обеспечения, финансовой безопасностью и возобновляемой энергией. Согласно изданию Forbes, состояние его отца насчитывает 1,6 миллиарда долларов.

Аврил Лавин получила известность с выходом дебютного альбома Let Go в 2002 году. Она записала такие хиты, как Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, My Happy Ending и Girlfriend. Релиз ее шестого альбома Head Above Water запланирован на 15 февраля. Последняя пластинка певицы вышла в 2013-м.