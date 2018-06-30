Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею миллионы

Суббота, 30 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею миллионы

Житель Австралии выиграл в лотерею трижды за месяц и заработал миллионы австралийских долларов.

Карло Массети (Carlo Massetti) из города Сидней в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю, сорвав куш в 2,5 миллиона австралийских долларов (около 120 миллионов рублей). Вскоре 59-летний мужчина купил еще один билет и получил 48 тысяч австралийских долларов (примерно 2,2 миллиона рублей).

Массети нарушил свою анонимность, чтобы сделать крупное пожертвование на благотворительность. Он подарил 50 тысяч австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента. «Я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу», - заявил мужчина.

Массети признался, что если после первого выигрыша думал, что ему повезло, то после третьего убедился, что «кто-то присматривает за ним». Он добавил, что чуть не отказался от первого выигрышного билета, так как ему не понравились числа, но продавец убедил его все же взять его.

По его словам, за всю жизнь он пять раз выигрывал в лотерею крупные суммы. По данным издания, шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50 к одному.

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