Австралиец выиграл в лотерею дважды за неделю

Понедельник, 14 Май 2018 Мир Мир

Австралиец выиграл в лотерею дважды за неделю

Житель Австралии дважды за неделю выиграл крупные денежные призы в лотерею, обогатившись почти на 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 миллиона долларов США).

Как сообщает издание, 40-летний житель пригорода Сиднея 7 мая выиграл в лотерею один миллион австралийских долларов (порядка 750 тысяч долларов США). Мужчина заявил, что планирует потратить выигрыш на покупку недвижимости на пляже Бонди, однако перед этим решил инвестировать часть средств в покупку еще одного лотерейного билета. Купив билет в субботу, австралиец вновь стал обладателем крупного денежного приза - на этот раз сумма выигрыша превысила 1,4 миллиона австралийских долларов (более одного миллиона долларов США), пишет «РИА Новости».

«Я не хочу сглупить и все еще планирую инвестировать деньги с умом в недвижимость, но, я думаю, что теперь я более финансово обеспечен», - заявил мужчина, узнав о втором выигрыше. Он добавил, что уже приобрел себе автомобиль и планирует отправиться на отдых в Гонолулу (американский штат Гавайи), пишет издание.

Отмечается, что везение австралийца также принесло удачу киоску Bondi Sixway News, в котором дважды были приобретены счастливые билеты. Владелец киоска заявил, что после сообщений о небывалом везении число покупателей значительно возросло.

«Много людей приходят в магазин. Они говорят, что это невероятно. Один из покупателей сказал, что такой шанс равен одному к 45 миллионам», - приводятся в сообщении слова владельца киоска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: охранник «убил» бездомного

      Суд Сау Жоау Нову в Порту вынес обвинительный приговор.

      Подробнее

    • Возможности минимальных банковских услуг расширяются

      Парламент единогласно утвердил расширение возможности услуг, предлагаемыми т.н. счетами минимальных банковских услуг (contas de serviços mínimos bancários, CSMB).

      Подробнее

    • Испанский напиток из «Игры престолов»

      На торговой площадке Amazon набирает популярность напиток Fuego Valyrio («Валирийский огонь»), созданный в Испании по мотивам сериала «Игра престолов».

      Подробнее

    • В Испании дорожает жилье

      На рынке недвижимости Испании продолжают расти цены на готовое жилье, включая как новостройки, так и «вторичку».

      Подробнее

    • Меркель вручили награду за помощь беженцам

      В итальянском городе Ассизи канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили «Лампаду мира» Святого Франциска за усилия по поддержанию мира и за помощь беженцам.

      Подробнее

    • Италия фестиваль граниты

      В сицилийском городе Ачиреале состоится международный фестиваль граниты.

      Подробнее

    • Австралиец выиграл в лотерею дважды за неделю

      Житель Австралии дважды за неделю выиграл крупные денежные призы в лотерею, обогатившись почти на 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 миллиона долларов США).

      Подробнее

    • Самая вежливая кошка в мире

      Британец Дэн Ричардсон снял на видео кошку, которая попыталась «постучать» в дверь жилого дома.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе