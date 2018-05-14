Австралиец выиграл в лотерею дважды за неделю

Как сообщает издание, 40-летний житель пригорода Сиднея 7 мая выиграл в лотерею один миллион австралийских долларов (порядка 750 тысяч долларов США). Мужчина заявил, что планирует потратить выигрыш на покупку недвижимости на пляже Бонди, однако перед этим решил инвестировать часть средств в покупку еще одного лотерейного билета. Купив билет в субботу, австралиец вновь стал обладателем крупного денежного приза - на этот раз сумма выигрыша превысила 1,4 миллиона австралийских долларов (более одного миллиона долларов США), пишет «РИА Новости».

«Я не хочу сглупить и все еще планирую инвестировать деньги с умом в недвижимость, но, я думаю, что теперь я более финансово обеспечен», - заявил мужчина, узнав о втором выигрыше. Он добавил, что уже приобрел себе автомобиль и планирует отправиться на отдых в Гонолулу (американский штат Гавайи), пишет издание.

Отмечается, что везение австралийца также принесло удачу киоску Bondi Sixway News, в котором дважды были приобретены счастливые билеты. Владелец киоска заявил, что после сообщений о небывалом везении число покупателей значительно возросло.

«Много людей приходят в магазин. Они говорят, что это невероятно. Один из покупателей сказал, что такой шанс равен одному к 45 миллионам», - приводятся в сообщении слова владельца киоска.