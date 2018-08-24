Австралийка сколотила состояние на объятиях с незнакомцами

Пятница, 24 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Австралийка сколотила состояние на объятиях с незнакомцами

Австралийка Джессика О'Нилл (Jessica O'Neill) рассказала о работе «профессиональным обнимателем».

Жительница штата Квинсленд начала необычную карьеру полгода назад и с тех пор получает по 1516 австралийских долларов (около 75 тысяч рублей) в неделю. До этого О'Нилл работала массажистом и психологом в собственной студии.

По ее словам, час объятий, который стоит 81 австралийский доллар (примерно четыре тысячи рублей), помогает одиноким и страдающим от депрессии людям почувствовать себя любимыми и нужными. Также она готова провести психотерапевтическую сессию с объятиями за 111 австралийских долларов (около 5,5 тысячи рублей) и «дружескую встречу» с кофе и объятиями за 152 австралийских доллара (примерно 7,5 тысячи рублей).

«Я всегда любила людей и обожала обниматься. Это часть моей натуры и мое предназначение. Моя мама была такой же, и ее объятия всегда делали мир вокруг лучше», — объяснила О'Нилл. Она призналась, что идея пришла к ней, когда она обнимала своих клиентов перед психотерапевтической сессией, и это помогало им раскрываться и бороться с тревожностью.

По словам 35-летней женщины, муж не против ее работы, несмотря на то, что большинство ее клиентов — мужчины. За время работы у нее пару раз возникали «неловкие ситуации», но, как правило, клиенты держат себя в руках. Перед началом часа объятий она медитирует вместе с клиентом и спрашивает его, почему он решил к ней обратиться.

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