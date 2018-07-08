Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения

Студентка факультета права из Сиднея Дженнифер Огненовски (Jennifer Ognenovski) весила 157 килограммов в 21 год. В какой-то момент из-за лишнего веса она потеряла возможность самостоятельно передвигаться и впала в депрессию. «Я уже отучилась несколько курсов, но меня мучила мысль, что я зря теряю время, потому что уже не могу ходить и все равно умру в ближайшие пять лет», - призналась девушка.

При поддержке друзей и семьи она решилась на операцию по уменьшению объема желудка, после которой села на жесткую диету и начала тренироваться по пять раз в неделю.

После похудения ей пришлось провести две операции по удалению более шести килограммов лишней кожи. «Я чувствовала себя 88-летней старухой, застрявшей в теле 22-летней девушки», - пожаловалась Огненовски. Австралийка отметила, что ее сильно угнетало, что она не могла похвастаться новыми нарядами и стройной фигурой: обвисшую кожу приходилось прятать под балахонами.

«После этого я начала любить себя, чего никогда до этого со мной не случалось», - добавила австралийка. Она призналась, что не стесняется своих шрамов после операций, потому что они напоминают ей, как она смогла победить ожирение. Также Огненовски похвасталась, что уверенность в себе помогла ей впервые найти себе пару.