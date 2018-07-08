Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения

Воскресенье, 08 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения

Австралийка похудела за год на 90 килограммов.

Студентка факультета права из Сиднея Дженнифер Огненовски (Jennifer Ognenovski) весила 157 килограммов в 21 год. В какой-то момент из-за лишнего веса она потеряла возможность самостоятельно передвигаться и впала в депрессию. «Я уже отучилась несколько курсов, но меня мучила мысль, что я зря теряю время, потому что уже не могу ходить и все равно умру в ближайшие пять лет», - призналась девушка.

При поддержке друзей и семьи она решилась на операцию по уменьшению объема желудка, после которой села на жесткую диету и начала тренироваться по пять раз в неделю.

После похудения ей пришлось провести две операции по удалению более шести килограммов лишней кожи. «Я чувствовала себя 88-летней старухой, застрявшей в теле 22-летней девушки», - пожаловалась Огненовски. Австралийка отметила, что ее сильно угнетало, что она не могла похвастаться новыми нарядами и стройной фигурой: обвисшую кожу приходилось прятать под балахонами.

«После этого я начала любить себя, чего никогда до этого со мной не случалось», - добавила австралийка. Она призналась, что не стесняется своих шрамов после операций, потому что они напоминают ей, как она смогла победить ожирение. Также Огненовски похвасталась, что уверенность в себе помогла ей впервые найти себе пару.

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