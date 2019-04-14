Австрия продлит погранконтроль

Это будет сделано, чтобы эффективнее бороться с нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.

«Да, мы хотим продлить этот контроль еще на полгода. Мы отправим письмо в Еврокомиссию на следующей неделе. Мы не одиноки, другие страны сделают так же, и это наше право», — заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль.

В 2017 году после пика миграционного кризиса 2015–2016 годов в стране был организован тщательный контроль приграничных регионов и государственной границы для пресечения переправки нелегалов. Организованы проверки территорий, граничащих с Венгрией, Словакией, Словенией и Италией. Кроме того, усилен контроль над автомобильными магистралями и транзитными автомобильными стоянками. Также досматривается содержимое грузовых машин и товарных поездов.