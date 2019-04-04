Австрия вводит налог на Facebook

Четверг, 04 Апрель 2019 Мир Мир

Австрия вводит налог на Facebook

Австрийское правительство одобрило введение 5% налога с доходов от рекламы для крупных цифровых компаний, таких как Facebook, Google или Amazon.

Об этом в среду объявил федеральный канцлер страны Себастьян Курц на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте ведомства канцлера.

Под интернет-гигантами австрийские законодатели понимают компании с годовым оборотом более 750 млн евро в мире и более 10 млн евро в Австрии. Принятие новых мер должно обеспечить справедливое налогообложение в отношении международных корпораций и способствовать здоровой конкурентной борьбе, в которую будут включены и австрийские предприятия, считают политики, пишет euromag.ru.

"Существует очень неравное отношение [к интернет-компаниям]", - сказал Курц, выразив надежду, что решение австрийского правительства послужит примером для всего Евросоюза. Кабмин Австрии ожидает, что 5% налог будет приносить в бюджет около 200 млн евро ежегодно, при этом планируется направлять по 15 млн евро на цифровизацию страны.

Особое положение в новом пакете мер предусматривает также обязательства для онлайн-платформ по краткосрочной аренде жилья, например, для Airbnb. Подобные сервисы с 2020 года будут нести ответственность за сделки с участием собственников жилья, осуществленные в обход налогового законодательства.

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