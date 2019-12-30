Автобус из Петербурга попал в ДТП в Эстонии

Пострадали девять человек, сообщает «РИА Новости»

«Автобус фирмы Ecolines, ехавший из Петербурга в Таллин, съехал в кювет на 30-м километре шоссе Таллин – Нарва в 04.45 по местному времени. В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу», – пишет Sputnik Эстония.

По данным полиции, сидевший за рулем во время аварии водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии – техническая неисправность. Пострадавшие доставлены в больницу, пишет euromag.ru.